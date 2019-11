Vers un exode des meilleurs joueurs d'Arsenal à cause d'Unai Emery ?

Vers un scénario catastrophe ? La presse anglaise fait état d'un exode probable des joueurs d'Arsenal, lassés par les choix et la gestion de leur manager, le Basque Unai Emery. L'ancien boss du PSG inquiète par ses décisions sur le terrain qui ont amené les Gunners à une indigente 8e place, mais aussi pour sa relation avec ses joueurs. Ces derniers seraient mécontents et réfléchiraient à un départ l'été prochain. On pense notamment à Pierre-Emerick Aubameyang. L'ancien stéphanois aurait refusé les dernières propositions de prolongation émanant de sa direction et serait en contacts avec le FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en 2023, le Gabonais estimerait que ses ambitions ne coïncident pas avec celles des Gunners.

Lacazette et Aubameyang vers un départ ?

Alexandre Lacazette, sous contrat jusqu’en 2022 avec Arsenal, serait dans le même cas de figure. Un retour à Lyon a même été évoqué pour le buteur international français. Deux joueurs qui portent le club londonien depuis plusieurs mois, auxquels pourraient s'ajouter l'ancien madrilène Mesut Özil (lié jusqu’en 2021) et Granit Xhaka (sous contrat jusqu’en 2023). Ce dernier pourrait même partir dès cet hiver. Pour rappel, Arsenal n'a plus gagné en Premier League depuis le 6 octobre dernier et un succès étriqué acquis à la maison contre Bournemouth (1-0). Depuis, Unai Emery et ses hommes ont enregistré 3 nuls et 2 défaites alors que Mikel Arteta a été évoque comme potentiel remplaçant du coach espagnol sur le banc d'Arsenal.

Guardiola : "Arteta sera manager tôt ou tard"