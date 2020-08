Verratti : "Neymar et Mbappé croient au projet"

Il ne se passe pas une journée sans que l'avenir de Neymar ou Kylian Mbappé ne soit commenté depuis leur arrivée commune dans la capitale il y a trois ans. Les deux superstars du Paris Saint-Germain font l'objet de rumeurs constantes - en Espagne notamment. Un quotidien inhérent à leur statut dans le paysage du foot mondial. Mais si certaines périodes de mercato ont été mouvementée, cet été annonce un calme plat.

" J’espère qu’ils vont rester pendant longtemps à Paris "

Neymar n'a jamais semblé aussi épanoui à Paris, comme en témoignent ses multiples photos sur les réseaux sociaux, où le joueur ne cesse de clamer sa joie avec le groupe. Kylian Mbappé, de son côté, a indiqué avec transparence qu'il ne quitterait pas le PSG cet été. Marco Verratti est certainement le joueur le plus proche des deux stars dans l'effectif parisien. Dans des propos accordés à La Gazzetta dello Sport, le petit Italien a lui aussi affiché son optimisme quant à l'idée de voir les deux attaquants s'inscrire dans la durée au PSG. « J’espère qu’ils vont rester pendant longtemps à Paris. Ils sont bien ici, ils croient au projet et ils savent qu’il n’y a pas beaucoup d’équipes plus fortes que le PSG. Ici, ils ont la possibilité de gagner. Et gagner ici aurait vraiment une saveur particulière ».