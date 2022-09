Verratti cite les 3 joueurs qui ont le plus compté dans sa carrière !

Kylian Mbappé, Leo Messi, Neymar... Toutes les étoiles du Paris Saint-Germain s'inclinent publiquement devant le talent pur de Marco Verratti. Considéré comme l'un des joueurs les plus emblématiques de l'ère QSI, le petit Italien a parcouru du chemin depuis son arrivée en France, il y a dix ans. Il n'a pas oublié les cadres qui l'avaient aidé à devenir le joueur qu'il est.

Ibrahimovic, Thiago Motta et Maxwell, les 3 frères de Verratti

« Je pense à mes débuts avec Ibra, Thiago Motta, Maxwell, s'est remémoré Verratti dans des propos accordés à RMC. J’ai beaucoup appris de chacun d’eux. Ibra avec son aura invincible. Thiago Motta, qui a joué au même poste que moi. J’ai beaucoup appris de lui. Jouer simple au football est parfois la chose la plus difficile à faire, c’est une personne qui ne semble pas vouloir briller quand vous êtes à ses côtés, et vous vous en rendez compte avec la manière qu’il a de faire fonctionner l’équipe...".

Verratti n'oublie pas non plus le latéral brésilien Maxwell, dont l'humilité l'a marqué. "Et puis, il y avait Maxwell, c’est un gars extrêmement humble qui m’a donné beaucoup de conseils. Il a été comme un grand frère pour moi. Donc, je pense que ces trois personnes ont marqué mes débuts. Je les ai rencontrés très jeune, ils ont été ceux qui m’ont le plus aidé. »