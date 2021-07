Les choses vont bon train dans le dossier Varane. Désireux de quitter le Real Madrid pour découvrir la Premier League, le défenseur international s'est mis d'accord avec Manchester United et la conclusion de l'affaire n'est plus très loin. Les dirigeants des deux clubs n'ont plus qu'à discuter des derniers détails.

D'après Marca, tout est donc entre les mains de Manchester et de Madrid. Le média espagnol indique que Raphaël Varane aimerait que le Real récupère une indemnité sur son transfert, raison pour laquelle il veut partir dès cet été, à un an du terme de son contrat.

Comme souvent dans ce genre de dossier, le club acheteur veut réduire cette fameuse indemnité, tandis que le vendeur cherche à la faire monter autant que faire se peut. En tout état de cause, le transfert de Varane vers United n'est plus qu'une question de semaines, voire même de jours. Aux deux clubs de trouver un accord.