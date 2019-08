Van de Beek, toujours le plan B du Real

Cela fait plusieurs semaines qu'il n'y en a que pour Paul Pogba. Le joueur de Manchester United doit être la dernière pièce du recrutement du Real Madrid, qui a déjà bien avancé (Rodrygo, Militao, Jovic, Mendy, Hazard), et qui n'attend plus pour conclure qu'un milieu de terrain d'envergure. Mais ce dossier est compliqué, car les Red Devils montrent une certaine réticence pour céder celui qu'ils ont élevé au rang de joueur le plus cher de la planète en 2016.

En attendant, voilà que la presse madrilène relance la piste Donny van de Beek. Dès la fin du mois de juin, le nom du capitaine de l'Ajax était cité par Marca comme le plan B du Real dans sa quête d'un milieu de terrain, derrière Pogba, et devant un Christian Eriksen, par exemple. C'est aussi ce qu'indiquait le Telegraaf, jeudi, en évoquant un intérêt de plus en pressant des Merengue pour Van de Beek. Une manière de mettre la pression à Manchester, et au clan Pogba, par ricochet ?

Zidane ne veut que Pogba

Le transfert de Pogba est rendu complexe par bien des paramètres financiers et sportifs. Le Real espère vendre Gareth Bale et James Rodriguez pour réduire sa masse salariale et récupérer de quoi s'offrir le champion de monde français. De l'autre côté, Manchester United a bien avancé sur le recrutement de Bruno Fernandes (Sporting) et Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), deux joueurs qui pourraient lui coûter un peu plus de 150 millions d'euros, soit ce que les Red Devils réclament au Real pour Pogba.

Van de Beek, lui, coûterait plutôt entre 50 et 60 millions d'euros, ce qui rend son transfert plus simple à réaliser. Mais il y a un obstacle de taille: Zinedine Zidane. L'entraîneur français ne jure que par Pogba, et s'il est revenu sur le banc des Merengue au printemps dernier, c'était parce qu'il a obtenu l'assurance d'avoir les clés du recrutement estival du Real. "Zizou" a déjà obtenu satisfaction avec l'arrivée d'Eden Hazard en provenance de Chelsea. Aura-t-il gain de cause également avec Pogba ? Ou le Real devra-t-il se rabattre sur Van de Beek ? Avec la clôture du mercato anglais dans une semaine, on devrait le savoir assez vite.