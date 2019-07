Valverde met en doute l'avenir de Rakitic

"Je ne sais pas si Rakitic sera un joueur important cette saison, les années passent." En une phrase en pleine conférence de presse après la défaite du Barça face à Chelsea (1-2), Ernesto Valverde a remis en doute l’avenir immédiat du milieu de terrain croate au sein du Barça. Un propos limpide et particulièrement étonnant car l’entraîneur blaugrana a toujours misé sur lui par le passé, avec une certaine réussite.

Un soutien total jusque-là qui avait eu une réelle importance quand le finaliste de la dernière Coupe du monde avait hésité face à une alléchante proposition du Paris Saint-Germain la saison dernière et qui a sans doute également eu son importance ces dernières semaines quand son nom a résonné dans de potentiels échanges. Rakitic a toujours affirmé haut et fort son intention de rester au Barça cette saison, ce propos ne le fera sans doute pas changer d’avis mais il agira sans doute comme une piqûre de rappel que rien n’est jamais acquis.

"De nouveaux joueurs sont arrivés, il va devoir se battre pour sa place. Il a été important pour l’équipe, il pourra encore l’être", a tout de même précisé Valverde. En rappelant cette concurrence interne féroce, il met clairement la pression sur Rakitic qui va devoir notamment gérer l'arrivée d'un Frenkie de Jong pour lequel le club s'est battu à coups de millions. Rakitic et De Jong ont évolué ensemble et c'est plutôt Busquets qui a montré des signes de faiblesse. Auteur du seul but de son équipe, d'une frappe superbe, le Croate sait néanmoins à quoi s'en tenir.