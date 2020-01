La presse espagnole affirme que le limogeage d'Ernesto Valverde pourrait être annoncé après la réunion ordinaire du conseil d'administration du Barça, prévue ce lundi après-midi. Le club catalan a négocié avec Xavi Hernandez et Ronald Koeman pour le remplacer, mais s'est heurté à des refus de la part des deux techniciens. En attendant d'en apprendre plus sur son futur, le coach ibérique de 55 ans s'est présenté comme prévu à la reprise de l'entraînement, lundi matin, et a dirigé la session normalement comme le rapporte l'AFP.

Quique Setien pour remplacer Valverde