Valère Germain (OM) clarifie son avenir

Titulaire aux côtés de Benedetto et Payet sur la pelouse de Trélissac dimanche (1-1, 2 tab à 4), Valère Germain n’a pas éviter aux siens de se faire une grosse frayeur et d’attendre les tirs au but pour se qualifier. Muet devant le but, l’ancien Niçois est toujours bloqué à deux réalisations depuis le début de saison. De quoi inciter l’OM à le pousser vers la sortie ?

Mardi, L’Equipe annonçait en tout cas que plusieurs clubs de Ligue 1 suivaient sa situation. Pour l’intéressé, les choses sont claires : « Je ne sais pas qui sort ce genre d’informations. En tout cas, moi, je n’en ai jamais entendu parler. Le coach et le staff me font confiance. Maintenant, je suis là... Je suis là », a-t-il sobrement commenté en zone mixte. Dans l’esprit de l’attaquant de 29 ans, l’avenir s’écrit bel et bien dans la cité phocéenne.