Leonardo n’est plus le directeur sportif du PSG. Son départ du club francilien est acté, même s’il n’y a pas eu d’annonce officielle de la part de son employeur. D’un commun accord, il a été décidé que la séparation se ferait en catimini. Le Brésilien est désormais au chômage, mais il ne devrait pas le rester trop longtemps. Un nouveau challenge l’attend du côté de l’Espagne.

Leonardo retrouverait Gattuso

Selon le Super Deporte, son arrivée à Valence est en très bonne voie. Peter Lim, le propriétaire, le veut comme le nouveau patron du secteur sportif. Et ce n’est pas la première fois qu’il cherche à l’attirer à Mestalla. C’était déjà le cas en 2015. S’il accepte ce défi, « Leo » pourra travailler de concert avec un technicien qu’il connait bien, en l’occurrence Gennaro Gattuso. Ce dernier ayant été nommé entraineur de l’équipe espagnole il y a quelques jours. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à l’AC Milan, et ils ont aussi été coéquipiers lorsqu’ils étaient encore joueurs.



Leonardo n’est pas un inconnu à Valence. C’est dans ce club qu’il avait entamé sa carrière européenne en 1991. Il y est resté deux ans avant de retourner à Sao Paulo. A l’époque, l’équipe du sud de l’Espagne cherchait à réduire l’écart avec les ténors de la Liga. Un contexte comparable à aujourd’hui. Reste à savoir si l’ancien bras droit de Nasser Al-Khelaifi va pouvoir réaliser des miracles chez les Ché.