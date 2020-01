Vadim Vasilyev : "Kylian Mbappé vaut 300 millions"

L'ancien vice-président de l'AS Monaco Vadim Vasilyev a été sondé sur la situation de Kylian Mbappé au PSG. L'ancien dirigeant a évalué le natif de Bondy à pas moins de 300 millions d'euros en cas de transfert éventuel. « Kylian générera le plus grand transfert de l'Histoire, aucun doute là-dessus. Un grand club devra être prêt à mettre au minimum 300 millions sur la table. La somme peut sembler incroyable, mais il faut non seulement penser à ce qu'il va apporter sur le terrain, mais aussi en termes commerciaux », a estimé Vasilyev dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche.



Seul le Real Madrid et une poignée d'autres clubs peuvent payer un tel prix pour un joueur. Vasilyev estime d'ailleurs que le moment n'est pas encore venu : « Pour moi, la question de son transfert ne se posera pas l'été prochain, c'est trop tôt. C'est important qu'il poursuive sa progression, individuelle et collective. Et ce serait encore plus beau de gagner le Ballon d'or sous les couleurs parisiennes ». En attendant, Mbappé va se livrer à un duel de buteurs avec Wissam Ben Yedder ce dimanche soir lors de PSG-Monaco.