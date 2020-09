Upamecano : « Le PSG est la meilleure équipe en France »

Demi-finaliste de la Ligue des champions avec le RB Leipzig, Dayot Upamecano a crevé l'écran avec la formation allemande. Athlétique, technique, intelligent tactiquement, apte à casser la ligne par ses montées balle au pied et bon relanceur, l'ancien joueur de Valenciennes voit son nom lié à de nombreuses écuries européennes, y compris le Paris Saint-Germain. Flatté, le principal intéressé ne souhaite pas tirer de plans sur la comète.

"Le PSG, la meilleure équipe en France"

Appelé pour la première fois en équipe de France A, le défenseur central a évoqué son avenir en conférence de presse. “Je parle avec des clubs, c’est vrai, mais je ne suis pas pressé et on verra ce qu’il se passe à l’avenir. Le PSG, c’est la meilleure équipe en France, mais je reste focalisé sur la sélection. Ça me donne encore plus de force de voir des clubs me solliciter.”

"Le statut change quand on joue une demi-finale de C1, a continué Upamecano. D’autant que c’était historique pour le RB Leipzig. Je n’ai pas joué en France et en L1 alors beaucoup de gens m’ont connu lors de ce parcours à Lisbonne » Pas question pour autant de fanfaronner. « C’est une nouvelle étape mais il faut savoir garder les pieds sur terre, martèle-t-il. Je n’ai pas de pression particulière, je suis déterminé comme je l’ai toujours été et je suis prêt à travailler dur pour continuer à progresser. »