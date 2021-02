Le mercato hivernal a beau être terminé, il se passe toujours des choses sur la planète football et du côté de la Bundesliga, un accord a été trouvé ce samedi entre le RB Leipzig et le Bayern Munich. Les deux clubs allemands se sont entendus sur le transfert de Dayot Upamecano qui rejoindra la Bavière à l'été 2021. Un véritable bond en avant pour l'international tricolore.

Âgé de vingt-deux ans, le défenseur tricolore fait les beaux jours de Leipzig depuis très exactement quatre ans (il avait signé en janvier 2017). Régulièrement envoyé aux quatre coins de l'Europe chez les plus grands clubs européens, Dayot Upamecano a donc choisi de demeurer en Allemagne et de s'engager pour cinq ans avec le Bayern Munich.

Le club bavarois a confirmé l'information ce samedi dans un communiqué : "Dayot Upamecano jouera pour le FC Bayern Munich à partir du 1er juillet 2021. Le défenseur et les champions d'Allemagne se sont mis d'accord sur une collaboration de cinq ans, jusqu'au 30 juin 2026". Le Français aura une sacrée concurrence au Bayern et devra faire en sorte d'affirmer sa supériorité sur ses futurs coéquipiers - et non moins concurrents - de la défense.