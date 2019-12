Une prolongation jusqu’en 2023 pour Manuel Neuer (Bayern Munich) ?

Manuel Neuer et le Bayern Munich, ça pourrait durer plus de dix ans. Présent au sein du club bavarois depuis 2011, le portier allemand a cumulé 358 matchs avec le champion d’Allemagne jusqu’ici. Et pourrait en ajouter encore beaucoup à sa collection. Selon Sport 1, l’ancien de Schalke 04 est en effet sur le point de prolonger de deux saisons supplémentaires en Bavière, soit jusqu’en 2023. Du haut de ses 33 ans, le natif de Gelsenkirchen est performant depuis le début de saison, malgré la septième place occupée par le Bayern en Bundesliga. Pour la suite, les dirigeants allemands regarderaient encore vers Schalke, où Alexander Nübel est visé depuis plusieurs mois.