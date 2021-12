Une piste s’intensifie pour Umtiti

L’avenir de Samuel Umtiti semble se dessiner de l’autre côté de la Manche. Le défenseur champion du monde n’a plus sa place à Barcelone et il pourrait rebondir en Premier League. Selon le média El Nacional, il aurait de sérieuses touches avec Newcastle United. Le nouveau riche de l’élite anglaise est prêt à tabler jusqu’à 20M€ pour obtenir ses services durant le mercato hivernal.

Une vraie aubaine pour le Barça

Les Magpies avaient aussi des vues sur le Lillois Sven Botman, mais la piste menant à l’ancien lyonnais semble être plus réaliste. Un transfert arrangerait les trois parties : le Barça se débarrasserait d’un joueur sur lequel il ne compte plus, Newcastle aurait le renfort qu’il convoite et le joueur obtiendrait l’opportunité de rebond qu’il attend désespérément depuis plusieurs mois.

Par le passé, Umtiti avait déjà été suivi par des équipes du championnat anglais, tels qu’Arsenal ou Chelsea. Mais, à mesure que son rendement décliné et qu’il est resté loin des terrains, cet intérêt est estompé. En se relançant chez les Toons, il pourrait retrouver sa cote d’avant ainsi qu’une place en Equipe de France.