Une offre de 20 millions d'euros de Chelsea pour Habib Diallo (Metz) ?

On apprenait il y a de cela quelques semaines que plusieurs clubs de Premier League étaient intéressés par Habib Diallo. Troisième meilleur buteur de la Ligue 1 avec 10 réalisations en évoluant dans une équipe du FC Metz engluée à une indigente 17e place au classement, Diallo intéresse notamment Chelsea. En effet, à en croire une indiscrétion du Républicain Lorrain, le club londonien aurait avancé une proposition concrète de l'ordre de 20 millions d’euros pour l’international sénégalais



Le coach de Metz Vincent Hognon s'était récemment montré catégorique : Diallo ne bougera pas en hiver. « On ne m'a jamais parlé du départ d'Habib Diallo cet hiver (...) On voulait absolument le garder. Et on ne s'est pas trompé. Il va encore nous marquer des buts. Si on doit laisser partir Habib, ce ne serait vraiment pas un bon signal à envoyer. Non, non... il va rester ! », a -t-il tonné dans le Républicain lorrain. Reste à savoir si cette généreuse proposition fera changer d'avis le promu dans les prochains jours...