Une nouvelle destination pour Yaya Touré

Quelques mois après avoir raccroché les crampons suite à une ultime expérience dans le championnat chinois (à Qingdao), Yaya Touré vient d’entamer sa reconversion en tant qu’entraineur. L’ex-star ivoirienne a rejoint la formation ukrainienne d’Olimpik Donetsk, où il officiera en tant que coach adjoint.

Pour Yaya Touré, il s’agit en quelque sorte d’un retour aux sources. « J'ai commencé ma carrière professionnelle à Donetsk. Maintenant, je suis ici pour commencer mon parcours d’entraineur. Bien sûr, je comprends qu'Olimpik n'est pas Metallurg, mais je me souviens bien à quel point les gens étaient sympathiques et ouverts à Donetsk. Je suis très impressionné par la mentalité locale », a-t-il déclaré sur le site de l’Olimpik pour justifier cette décision.

Un premier défi "sans pression" pour Yaya Touré

Yaya Touré admet que ce choix peut surprendre, mais il l’assume parfaitement. Pour lui, il était préférable de se lancer tranquillement, bien loin des projecteurs. "Pour être honnête, même mon agent a été surpris quand il a découvert que je voulais me former pour devenir entraîneur en Ukraine, mais j'ai été ferme dans ma décision, a-t-il reconnu. Il n'est pas si facile de trouver un endroit où vous pourrez tranquillement, sans pression inutile, vous formez et où vous serez accepté comme ami. Je suis heureux que l'entraîneur d'Olimpik m'ait permis de rejoindre son équipe".

L’ex-joueur de Manchester City sera le bras droit d’un certain Igor Klimovskiy. « C’est un technicien expérimenté qui a beaucoup travaillé avec les jeunes et qui affiche maintenant d'excellents résultats dans le championnat ukrainien. Je suis sûr que je peux apprendre beaucoup de lui, à la fois tactiquement et en termes de préparation », a affirmé Yaya Touré.

Pour rappel, Yaya Touré fut l’un des plus grands joueurs de sa génération. Il possède toujours le record du nombre de consécrations comme meilleur joueur africain de l’année. Il avait été sacré quatre fois sans discontinuité entre 2011 et 2014. Il possède aussi trois titres de Premier League à son actif.