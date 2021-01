Sergio Ramos au PSG, ce n’est plus qu’un simple rêve. Le club champion de France a bien des vues sur le capitaine merengue et souhaite l’attirer dans ses rangs durant le prochain mercato. A en croire les révélations faites lors de l’émission El Transistor de la radio Onda Cero, une offre aurait même déjà été formulée au chevronné arrière espagnol et ses représentants. Et elle a de quoi le faire sérieusement réfléchir.

Le Real Madrid ne pourra pas retenir Sergio Ramos

Pour s’offrir les services de celui qui est toujours considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste, Paris est disposé à offrir un contrat de trois ans et qui pèserait 45M€. Un sacré investissement pour un joueur de 34 ans. Il apparait clair d’ores et déjà que la direction du Real Madrid ne pourra pas s’aligner sur une telle proposition et c’est pourquoi les supporters franciliens peuvent être optimistes quant à la concrétisation de cette arrivée.

Ramos est, pour rappel, en fin de contrat à Madrid l’été prochain. Il peut dès maintenant commencer à discuter et donner son accord au club de son choix. Il n’est donc pas impossible que face à la cour que lui font les Parisiens, il se résout dès maintenant à régler la question de son avenir.