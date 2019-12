Une dernière chance face à Lille pour Leonardo Jardim (Monaco) ?

Et si Leonardo Jardim était mis à la porte une deuxième fois par l’AS Monaco ? On semble clairement en prendre la direction. Mardi, l’ASM a livré un match extrêmement pauvre face à Lille, étant logiquement éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue devant son public (0-3).

Un public qui verra le même adversaire samedi (20h45), à l’occasion de la 19eme journée de Ligue 1. Et dont une partie a scandé des « Jardim démission » qui n’ont échappé à personne. Le technicien portugais, dont la formation reste sur deux matchs sans victoire, est donc sous pression. Selon Monaco Matin, le nouveau match face aux Dogues pourrait même être fatal à l’intéressé en cas de contre-performance. « Je comprends le public, il aime son club, il aime le beau jeu, on a eu des bons résultats récemment, il demande plus. Ils veulent gagner les matchs, c’est normal. Mais le staff a aussi envie de gagner. Les joueurs aussi », a assuré Jardim après la défaite de mardi. Mais avoir envie ne suffit pas toujours…