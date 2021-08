Une ancienne pépite du PSG proche de l’AC Milan

Paulo Maldini veut que son équipe de renforce. Le directeur technique de l'AC Milan s'active donc pour trouver les joueurs qui permettront au club rossonero de bien figurer, tant en championnat qu'en Ligue des champions. Pour cela, une piste se précise et mène du côté des Girondins de Bordeaux.

D'après Girondinfos, les choses avancent à grands pas et dans le bon sens pour Yacine Adli. Ancien du Paris Saint-Germain, le milieu offensif a rejoint la Gironde au mois de janvier 2019 et s'est depuis imposé comme l'un des meilleurs éléments de l'effectif bordelais.

Bordeaux a besoin d'argent

Malgré la qualité du joueur, Bordeaux veut donc profiter du talent reconnu de son joueur pour faire entrer un peu d'argent dans ses caisses. Le club de Gérard Lopez est plus proche que jamais d'un accord définitif avec les Milanais. Il ne reste plus que quelques détails à régler et l'affaire sera entendue. La somme de 10 M€ était évoquée.