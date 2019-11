Unai Emery fait ses adieux aux supporters d'Arsenal

Limogé par Arsenal après une série de résultats indigents et suite à une nouvelle défaite face à l'Eintracht Francfort (1-2) en Ligue Europa, Unai Emery a néanmoins laissé un message d'adieu aux supporters sur le site officiel du club londonien. « Ce fut un honneur d’être l’entraîneur d’Arsenal. Aux supporters, je tiens à vous remercier de m’avoir aidé à comprendre et à ressentir la grandeur d’Arsenal. À tous ceux qui sont venus du monde entier, à tous ceux qui ont attendu sous la pluie et le froid pour me saluer après un match, je veux que vous sachiez que j’ai travaillé avec passion, avec engagement et avec effort. J’aurais souhaité obtenir de meilleurs résultats pour vous », a ainsi lâché Emery.



L'ancien coach du PSG revient aussi sur son expérience assez mitigée dans le championnat le plus huppé de la planète. « Je souhaite également remercier tous les employés d’Arsenal pour la façon dont ils m’ont traité. La grandeur d’Arsenal réside au sein de chaque directeur, cadre, employé, assistant et bénévole (…) J’avais déjà beaucoup d’expérience dans le football, mais j’ai beaucoup apprécié l’Angleterre et la Premier League », a-t-il glissé.