Unai Emery (Arsenal) a un mois pour sauver sa place

Unai Emery s’apprête à vivre une fin d’année 2019 sous intense pression. Remis en cause après le début de saison moyen d’Arsenal, qui pointe à la 6eme place de Premier League, le technicien espagnol dispose d’un sursis jusqu’au Nouvel An, d’après The Sun. Les dirigeants des Gunners souhaitent ainsi lui donner une chance de redresser la barre en profitant d’un calendrier à venir favorable sur le papier. Pas encore qualifié pour les 16emes de finale de la Ligue Europa, Arsenal affrontera successivement Southampton, Norwich, Brighton et West Ham en championnat. Avant une période des fêtes plus compliquée (Manchester City, Chelsea et Manchester United notamment au programme).Cité comme potentiel successeur de l’ancien entraîneur du PSG, Luis Enrique ne devrait a priori pas mettre un terme à son congé sabbatique suite au décès de sa fille dans un futur proche.Unai Emery conserve le soutien d’Arsenal, la piste Luis Enrique pas d’actualité