Un transfert au PSG ? La réponse de Cristiano Ronaldo

Ceux qui espéraient voir Cristiano Ronaldo venir compléter cet été l’impressionnant effectif du Paris SG vont devoir certainement passer à autre chose. Pressenti comme potentielle recrue des vice-champions de France, le Portugais n’est pas vraiment séduit par cette perspective. Ou tout du moins pas dans les circonstances actuelles. La Juventus reste sa priorité.

Le PSG a froissé Cristiano Ronaldo

CR7 avait été annoncé à Paris comme possible remplaçant de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier pour le Real Madrid. Et il y a bien eu des négociations en ce sens d’après ce que révèle La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Or, cette solution n’enchante guère le quintuple Ballon d’Or. Ce dernier se sent rabaissé par le fait que sa sa venue dans la capitale française soit tributaire du mouvement d’un autre joueur. C’est pourquoi il ne se voit pas rallier le Parc des Princes durant l’intersaison en cours.

Ronaldo a encore une dizaine de jours de vacances. Ensuite, il est attendu à Continassa pour reprendre l’entrainement avec la Vieille Dame. Et c’est bien ce qu’il compte faire. Il aurait même déjà informé ses responsables piémontais qu’il comptait rester et effectuer sa quatrième saison en Serie A.

