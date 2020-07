Un Super Eagle rejoint les Glasgow Rangers

Prêté cet hiver à Wigan en Championship, Leon Balogun quitte Brighton pour les Glasgow Rangers. En fin de contrat avec les Seagulls, le défenseur central s'est engagé en faveur du club écossais pour une saison, plus une seconde en option. Âgé de 32 ans, le joueur germano-nigérian compte 32 sélections avec les Super Eagles et a mené la majeure partie de sa carrière dans son pays natal (Werder Brême, Mayence). La recrue retrouvera dans sa nouvelle équipe son coéquipier de sélection, le milieu de terrain Joe Aribo. "Je suis ravi de la signature de Leon, a indiqué le manager des Gers, Steven Gerrard. Son expérience de la Premier League et son vécu international nous apportera de la qualité et nous aidera à encadrer nos jeunes défenseurs. Il vient d'en terminer avec la saison de Championship, il sera donc dans le rythme sans tarder."

🆕 #RangersFC are today delighted to announce the signing of @NGSuperEagles international defender @LeonBalogun on a 1-year deal, with Rangers having an option for a further year.

👉 https://t.co/5txoPbTjV7 pic.twitter.com/Ms18wYouvf

— Rangers Football Club (@RangersFC) July 24, 2020