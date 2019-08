Un seul départ à l'OM ?

L'Olympique de Marseille a enfin emmagasiné un peu de confiance mercredi soir, en allant s'imposer à Nice (1-2) en match de clôture de la 3e journée de Ligue 1. Un match au cours duquel quelques joueurs ont su tirer leur épingle du jeu, là où d'autres ont souffert, à l'image de Maxime Lopez ou Jordan Amavi. Morgan Sanson a lui aussi eu pas mal de déchet dans son jeu, mais pour André Villas-Boas, l'ancien Montpelliérain a lui pour excuse, et contrairement aux deux cités précédemment, d'être perturbé par le sprint final du mercato estival. "Je suis content de lui. Il lui manque un but, a expliqué le technicien portugais face à la presse. Contre Nice, il aurait pu marquer. Il a été décisif il y a deux saisons, et j'essaye de lui faire retrouver ce niveau. Je l'ai remplacé deux fois, contre Nantes et Reims, j'en ai parlé avec lui. La fin du mercato va lui donner de la sérénité".

Car comme certains de ses coéquipiers, l'ex-Bleuet semblait appelé à quitter l'Olympique de Marseille, annoncé dès le printemps tout proche d'un départ vers la Premier League, et notamment Wolverhampton. Mais le numéro 8 phocéen semble parti pour rester, et se poser comme un pion important pour le successeur de Rudi Garcia. Ce qui devrait aussi être le cas de Florian Thauvin. "Sa présence peut changer l'équipe, dans la créativité. Il peut lui donner une autre dimension. Il faut attendre la fin du mercato pour avoir tous les joueurs concentrés sur la saison", a ajouté AVB, sans être plus clair sur le sujet. Le champion du monde 2018, pisté par Valence, a sans doute vu la piste espagnole se refroidir considérablement, puisque les pensionnaires de Mestalla devraient conserver Rodrigo Moreno en leur sein, l'Atlético s'étant vraisemblablement tourné vers la piste Mauro Icardi pour renforcer son secteur offensif.

Le Fenerbahçe ne lâche pas Luiz Gustavo André Villas-Boas

Une bonne nouvelle de plus, donc, pour l'entraîneur de l'OM et les supporters. Et tant pis si, en retour, il ne pourra donc pas y avoir de dépenses. "La situation financière de l'OM, je la connaissais avant mon arrivée. Signer des joueurs à 15 ou 20 millions, c'est fini tout ça, a confirmé le Portugais. On attendait des offres pour nos joueurs, mais au final je suis content, car les bons joueurs sont toujours là". Il se pourrait même qu'aucun latéral gauche ne vienne concurrencer un Jordan Amavi toujours aussi fébrile. "Sakai peut jouer à gauche", a rétorqué le coach olympien, une option a priori suffisante avec seulement trois compétitions à disputer cette saison.

Finalement, le seul joueur encore susceptible de changer d'air se nomme Luiz Gustavo. Le Brésilien, qui cherche à quitte le club depuis l'hiver dernier, serait toujours la cible du Fenerbahçe. Et si le transfert avait pu un temps paraître au point mort, les Stambouliotes seraient revenus à l'assaut. "Il y a eu une évolution de la proposition du Fenerbahçe. Je laisse le président gérer ça. On va attendre l'évolution des négociations", a répondu André Villas-Boas. Cette vente rapporterait vraisemblablement plus de 5 millions d'euros au club, et allégerait aussi sa masse salariale. Suffisamment pour tenter de signer une dernière recrue d'ici lundi ?