Un retour de Guardiola au Barça ? Son père y croit

Pep Guardiola retournera-t-il un jour dans son ancienne maison de Barcelone ? Le technicien catalan n’aurait pas ce projet en tête à court terme, mais l’idée d’y effectuer un nouveau passage à l’approche de sa fin de carrière le séduit. C’est ce qu’a fait savoir son père Valenti mardi soir lors d’une cérémonie où son fils a été récompensé comme meilleur catalan de l’année. Guadiola Sr a même affirmé que si nouveau mariage il y a, il s’effectuera sous la même forme que le premier.



« Il pourrait bien revenir à Barcelone, oui. Et s’il le fait ça serait pour entraîner et pas pour une autre mission. Depuis qu'il a quitté la maison, il a toujours pris ses propres décisions », a déclaré Valenti à propos de Pep. Une nouvelle qui a de quoi exciter les fans blaugrana. Entre 2008 et 2012, l’actuel manager de Manchester City a laissé de très bons souvenirs du côté du Nou Camp, menant la prestigieuse équipe catalane à deux Ligue des Champions et trois titres de champion d’Espagne.