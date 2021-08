Thomas Tuchel s’est beaucoup soucié du PSG pendant les deux ans et demi qu’il a passés au club, mais aujourd’hui il n’en a que faire. Le coach allemand, qui s'occupe désormais de Chelsea, a indiqué notamment que le recrutement de Lionel Messi par les Franciliens ne le réjouissait pas plus que cela. Il s’est même dit peiné par cette nouvelle.

« Messi et Barcelone ne faisaient qu’un »

En conférence de presse précédant le match de Supercoupe d'Europe contre Villarreal, Tuchel a fait savoir qu’il aurait aimé voir La Pulga achever sa carrière à Barcelone plutôt que de rallier la capitale française. « Messi est bien pour toutes les équipes du monde. Je suis un peu triste qu’il ne termine pas sa carrière au Barça. Messi et Barcelone ne faisaient qu’un. Et il n'est pas la seule recrue, c'est impressionnant. Le coach du PSG va avoir du travail maintenant, et c'est toujours un grand défi de gérer cette équipe », a confié le prédécesseur de Mauricio Pochettino.

Un discours qui n’est pas dépourvu de sens, et qu'a déjà tenu un coach français le week-end dernier, en l’occurrence Frédéric Antonetti (Metz). Plus récemment, l’ex-international français Johan Micoud a aussi eu des propos similaires, exprimant son « dégoût » par rapport à ce transfert.