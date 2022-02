Mauricio Pochettino est toujours en poste du côté du PSG. Toutefois, et à moins d’une énorme surprise, il ne devrait pas continuer dans ses fonctions au-delà de la saison en cours. Le board francilien pense sérieusement à le remplacer et l’intéressé lui-même songe à un autre challenge. Celui auquel on le prédestine du côté d’Old Trafford. Cela étant, si son arrivée sur le banc des Diables Rouges paraissait très probable il y a encore quelques semaines, ce n’est désormais plus le cas.

Pochettino face à deux poids lourds du circuit

Le média ESPN affirme que l'entraîneur espagnol Luis Enrique a rejoint Pochettino et Erik ten Hag sur la liste des candidats pour la barre technique de MU. La lutte pourrait donc être intense entre ces trois techniciens pour assurer la suite de Ralf Rangnick. Le coach allemand a, pour rappel, signé pour six mois et au terme de l’exercice en cours il devrait basculer dans un rôle de conseiller. Il fut question pendant un moment de le nommer de manière définitive, mais les résultats enregistrés récemment par Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ne plaident clairement pas en faveur de cette option.