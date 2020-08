Un nouveau club français se manifeste pour Islam Slimani

Passé par Monaco et convoité par l'OM et Lille, Islam Slimani n'est jamais très loin de la Ligue 1. L'attaquant international algérien serait en "contacts avancés" avec Rennes selon les informations de L'Equipe. À la recherche d'un buteur, le Stade Rennais n'avance pas sur le dossier Serhou Guirassy, peinant à convaincre Amiens, qui reste ferme sur ses exigences financières (20 millions d'euros). Le club breton a donc pensé à Slimani, dont l'indemnité de transfert est culmine à 10 M€. Pour rappel, le buteur des Verts d'Algérie n'avait pas été conservé par Monaco malgré un bilan prolifique de 9 buts marqués et 7 passes décisives offertes (en 19 matches joués).