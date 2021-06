Un nouveau championnat pour Demba Ba

✍ Demba Ba è un nuovo giocatore bianconero!

a déjà trouvé preneur L'attaquant international sénégalais, quatrième du dernier championnat de Suisse et entraîné par le Brésilien Abel Braga, éphémère coach de l'OM en 2000.Il s'agira du, qui n'avait jamais évolué en Suisse au cours de sa longue carrière, entamée au FC Rouen, et passée notamment par Hoffenheim, Newcastle, Chelsea, Besiktas et le Shanghai Shenhua.