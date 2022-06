Un nouveau challenge pour Yacine Brahimi

Yacine Brahimi reste au Qatar. Libre de tout engagement après la fin de son bail à Al-Rayyan, le milieu offensif international algérien de 32 ans s'est engagé à Al-Gharafa pour une durée non divulguée. Auteur en trois saisons de 32 buts et 17 passes décisives avec son précédent club, l'ancien du FC Porto retrouvera notamment dans sa nouvelle équipe son compatriote et coéquipier chez les Fennecs Mehdi Tahrat.

Yacine Brahimi sera présenté ce mercredi après-midi à la presse.