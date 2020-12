Les différents candidats à la présidence du FC Barcelone sont en campagne en ce moment, et chacun y va de se promesses pour tenter de séduire les supporters. Victor Font, que l’on annonce comme étant l’un des favoris, vient par exemple d’exprimer son optimisme par rapport à une prolongation de Lionel Messi si jamais il venait à être élu. Il est certain que La Pulga rempilera avec son club de toujours, une fois qu’on lui aura assuré un environnement favorable dans lequel il pourra nouvellement s’épanouir.

"Je suis convaincu qu'avec un projet compétitif, passionnant et, en particulier dans le cas de Messi, à long terme - un projet qui pourrait même aller au-delà du jour où Messi prendra sa retraite - nous le convaincrons de rester, a déclaré Font dans une interview ESPN. Messi est le meilleur joueur de l'histoire du sport. Imaginez ce que cela signifie. Pour cette raison, l'association Messi-Barca est stratégique et nous devons tout mettre en œuvre pour garantir la pérennité de l'association. (Mais) gardons à l'esprit qu'il peut parler avec d'autres clubs en janvier, donc converser avec Messi [si je gagne les élections] doit être l'une de nos priorités". Un discours séduisant, mais le sextuple Ballon d’Or attend surtout des actes afin de pouvoir lier son futur à celui des Blaugrana.

« Messi veut avant tout une équipe compétitive »

La semaine dernière, Carlos Tusquets, le président par intérim du Barça, avait indiqué que le départ de Messi pourrait être salvateur dans la mesure où le club parviendrait enfin à respirer financièrement. Font n’est pas d’accord avec cette analyse. « Bien sûr, le meilleur joueur du monde et le meilleur de tous les temps doit être rémunéré de manière appropriée. Mais je pense que ses priorités sont la compétition et la victoire. [Son salaire] est l'une des réalités qui doit être ajustée. Le niveau de revenus à court terme et pour la saison prochaine est en hausse. Cela dépend de ce qui se passe avec le retour des supporters au stade. Sur cette base, nous devrons structurer la masse salariale de manière appropriée. Une fois que nous metterons cette situation au clair, nous saurons ce que le club peut se permettre. »