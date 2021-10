Un Nigérian pour succéder à Luis Suarez ? L’Atlético y pense

Confronté à la prochaine fin de contrat de Luis Suarez (juin 2022), l'Atlético Madrid prospecte sur le marché des buteurs. L'une des pistes suivies par le club champion d'Espagne conduit selon Marca à Paul Onuachu (27 ans), le prolifique attaquant de Genk. Auteur de 9 buts en 9 matchs de Jupiler Pro League depuis le début de la saison, le très longiligne international nigérian (2m01) confirme ainsi sa grande régularité, lui qui avait terminé l'an dernier meilleur buteur du championnat avec 33 buts, Soulier d’ébène du meilleur joueur africain et footballeur professionnel de l’année en Belgique.

Déjà cité à l'OL et en Angleterre

Prolongé le mois dernier jusqu'en juin 2024, le Super Eagle ne sera toutefois pas retenu par ses dirigeants en cas de bonne offre. « Nous communiquons très ouvertement entre nous, Paul sait aussi que nous ne le bloquerons jamais s’il peut réaliser le transfert de ses rêves. Mais seulement si les conditions sont bonnes pour lui et pour nous », avait alors déclaré le directeur général du club, Erik Gerits, dans les colonnes du Het Belang van Limburg. L'Atlético et les autres courtisans de Paul Onuachu (l'avant-centre avait été annoncé à l'OL et Premier League l'été dernier, ndlr) savent ce qu'il leur reste à faire.