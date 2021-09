Un Mancunien mécontent de l’arrivée de Ronaldo

Cristiano Ronaldo a effectué son grand come-back à Manchester United il y a une dizaine de jours. Un retour aux sources pour CR7 et qui ravit plein de monde au sein du club anglais. Cela dit, il y en a aussi à qui ce transfert ne plait pas forcément. Parmi ceux qui font la moue depuis qu’ils ont appris que le Portugais retrouvait Old Trafford il y a un certain Donny Van De Beek.

L’horizon s’assombrit pour Van De Beek

Le milieu néerlandais n’avait pas beaucoup de temps de jeu chez les Red Devils et il craint d’en avoir encore moins avec l’arrivée d’un nouveau titulaire en puissance, même si Ronaldo n’occupe pas le même poste que le sien. C’est son agent qui a fait part de ses états d’âme. « Cristiano est arrivé vendredi, ce qui, nous le savions, était une mauvaise nouvelle pour nous. Pogba joue sur l’aile en ce moment, et avec l'arrivée de Cristiano, cela signifie qu’il y aura un autre joueur supplémentaire au milieu de terrain vu que Pogba va retrouver sa place dans l’entrejeu », a indiqué Guido Albers à Ziggo Sport.

L’agent de l’international batave est furieux contre Ole Gunnar Solskjaer, à qui il reproche de freiner la progression de son client : « Nous avons eu des conversations avec Solskjaer et le conseil d'administration. Nous avons pris l'initiative de trouver un club et notre recherche s'est terminée à Everton. Nous avons entamé des discussions avec Marcel Brands et Farhad Moshiri. Lundi soir [avant la date limite], nous avons reçu un appel de Solskjaer et du club qui nous ont dit qu'un transfert était hors de question et qu'il devait se présenter à l'entraînement le lendemain matin. »