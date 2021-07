Un international mauritanien rebondit en Bulgarie

Arrivé en fin de contrat à Sète (National 1), Oumar Camara n'a pas mis longtemps à rebondir sous d'autres cieux. L'ailier international mauritanien s'est engagé dimanche pour une saison en faveur du club bulgare de Beroe Stara Zagora, a appris ce dimanche Football365 Afrique auprès de son conseiller, Walid Bouchenafa.



“Берое” привлече Омар Камара https://t.co/GvYyNuDEix

— Beroe Stara Zagora (@beroestz) July 4, 2021

Natif de Montvilliers, le joueur de 28 ans va vivre en Efbet Liga sa deuxième expérience loin de son pays natal : entre 2018 et 2020, cet ancien d'Orléans et du CA Bastia avait porté les couleurs du Panionios, à Athènes, pour un bilan de 33 matchs joués et 3 buts marqués toutes compétitions confondues.