Un international italien proposé à la Juventus

La Juventus de Turin envisage d’enrôler un attaquant durant le mercato qui se profile, afin d’épauler Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata dans le secteur en question. Selon Goal Italie, les responsables piémontais ont été contactés par les représentants de Graziano Pellè, un ex-international azzurro. Leur réponse à cette option n’a pas filtré pour l’instant.

La Juventus circonspecte ?

Pellè compte 20 capes avec La Nazionale, mais la dernière remonte à l’Euro 2016. Depuis quatre ans, il se produit dans le championnat chinois sous la tunique de Shandong Luneng. Son état de forme est donc une énigme et il n’est pas sûr que les Bianconeri soient tentés par cette solution. Ils pourraient écarter cette piste, de la même façon qu’ils ont dit non à Diego Costa.

Pellè a aussi des contacts en Angleterre. West Ham et son manager David Moyes étudient la possibilité de lui offrir un contrat de courte durée. Le natif de Lecce a déjà connu un séjour en Premier League et il fut plutôt réussi. Entre 2014 et 2016, il a porté les couleurs de Southampton, marquant au passage 30 buts.