Un international argentin dans le viseur de l’OM

L’Olympique de Marseille continue à prospecter un peu partout en Europe (et même au-delà), en cherchant les éléments susceptibles de lui apporter un peu plus à partir de la saison prochaine. En attendant l’arrivée du Brésilien Gerson, les responsables phocéens se sont mis à explorer la piste menant à Manuel Lanzini. C’est ce que révèle le site Foot Mercato.

Une cible à 10M€

Lanzini est un joueur argentin de 28 ans se produisant à West Ham. Il compte 112 matches en Premier League, et aussi cinq capes avec la sélection de son pays. C’est un milieu offensif polyvalent et dont le profil pourrait être intéressant, notamment pour pallier le départ Florian Thauvin. Reste à savoir le montant d’une telle opération. Le joueur est encore lié aux Hammers jusqu’en 2023 et sa valeur marchande de se situe aux alentours de 10M€.