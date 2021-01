Un géant espagnol sur Moussa Dembélé

Memphis Depay a longtemps été annoncé à Barcelone, mais c’est finalement un autre attaquant de l’OL qui pourrait franchir bientôt les Pyrénées et s’installer en Espagne. Selon L’Equipe, Moussa Dembelé est actuellement pisté par l’Atlético Madrid. Bien qu’indisponible actuellement à cause d’une blessure au bras gauche, l’ex-international espoir intéresse sérieusement Diego Simeone. El Cholo voit même en lui le complément idéal de Luis Suarez dans son secteur offensif.

Dembélé n’est évidemment pas insensible à cette marque d’intérêt, d’autant plus que son statut chez les Gones n’est plus le même depuis l’entame de la saison 2020/2021. L’idée de poursuivre sa carrière chez l’actuel leader de la Liga le séduit assez. Ça serait le meilleur moyen de se relancer et découvrir aussi un club plus ambitieux.

Slimani ciblé pour remplacer Dembélé

Du côté de l’OL, on n’est pas du tout opposé au départ de Dembélé. Toutefois, les responsables du club ne le cèderont pas avant d’être sûrs de pouvoir mettre la main sur un remplaçant. L’Algérien Islam Slimani (Leicester) reste toujours dans leur collimateur. Premier de la Ligue 1, Lyon a des ambitions pour la seconde partie de la saison et ne compte donc absolument pas s’affaiblir.