Un Français sur le banc du Barça ?

Le FC Barcelone est actuellement en quête d’un nouvel entraineur pour son équipe B. Plusieurs candidatures sont étudiées et parmi elles il y en a celle d’un certain Ludovic Giuly. En effet, selon le quotidien Sport, l’ancien milieu de terrain français postule pour ce rôle et avec l’espoir de pouvoir lancer sa carrière de coach.

Giuly, de retour à Barcelone 15 ans après ?

Giuly n’est pas le seul à candidater pour cette mission. Il serait en concurrence avec un autre ancien du Barça, en l’occurrence Javier Mascherano, ainsi qu’un certain Antonio Hidalgo. L’équipe réserve des Blaugrana se produit actuellement en 3e division espagnole, suite à sa relégation de la Segunda Division en 2018. Giuly (45 ans) a passé trois ans à Barcelone en tant que joueur. C’était entre 2004 et 2007. Il avait notamment participé à la conquête de la Ligue des Champions 2006. Le lutin tricolore a fini par perdre sa place au sein de l’équipe dirigée par Frank Rijkaard suite à l’éclosion de Lionel Messi.