Un ex-vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc d’Enyimba

Un ancien vainqueur de la Ligue des Champions africaine s'est choisi pour entraîneur un ancien vainqueur de la Ligue des Champions européenne. Comprendre : le club nigérian d'Enyimba a annoncé l'arrivée sur son banc de Finidi George, ailier de l'Ajax Amsterdam sacré en 1995 et l'un des 25 joueurs africains à avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles.

Détenteur d'une licence UEFA B, le nouveau coach a signé un contrat de deux ans avec le club basé à Aba (sud du pays). L'ancien international fera ses débuts sur le banc à l'occasion de la double confrontation face aux Sénégalais de Diambars, le mois prochain en Coupe de la Confédération.

Enyimba Football Club is delighted to announce that Finidi George has signed a contract to become the club's head coach.

Head straight to the website for the full story 👇https://t.co/FykOWl0YRw

— Enyimba FC (@EnyimbaFC) September 15, 2021