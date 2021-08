Un défenseur de l’OM sur le départ

Après avoir beaucoup recruté au poste de défenseur central, avec les acquisitions notamment de Balerdi, de Saliba et de Luan Peres, la direction de l’OM s’apprête désormais à opérer des ventes. Et le joueur le plus à même à quitter le Vélodrome dans les prochains jours c’est Duje Caleta-Car.

Longoria se montre gourmand

L’international croate pourrait prendre la direction de West Ham, si l’on se fie à une information divulguée par L’Equipe. Le club londonien a déjà formulé une offre de 14M€ pour l’arrière olympien (plus 3M€). Une proposition intéressante pour un élément qui n’entre pas forcément dans les plans de Jorge Sampaoli. Toutefois, Marseille en veut plus pour valider la cession. Pablo Longoria espère au moins 20M€ pour l’ancien sociétaire du RB Salzbourg.