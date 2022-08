Un courtisan inattendu pour Memphis Depay

Les jours de Memphis Depay au FC Barcelone sont comptés. D’abord opposé à l’idée de changer d’air, l’ailier néerlandais se serait résolu de poursuivre sa carrière ailleurs à un an de l’expiration de son bail. Et sa direction fait actuellement tout pour lui trouver une porte de sortie. Celle-ci pourrait se trouver en Allemagne.

Depay pour remplacer Haller ?

Le quotidien Sport affirme que l’ancien lyonnais a fait objet de plusieurs approches et l’une d’elles émanerait du Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr chercherait actuellement un remplaçant à Sébastian Haller, touché par un cancer et qui sera immobilisé plusieurs mois minimum. Depay répondrait au profil recherché et une offensive pour le faire signer pourrait intervenir rapidement. Le BVB étant dans l’urgence, puisque le championnat allemand démarre ce week-end.

Si transfert il y a pour le Batave, il devrait se conclure contre un montant avoisinant les 20M€. C’est le prix exigé par Barcelone pour sa libération.