Un cadre d’Arsenal envisage de s’échapper

Arrivé à Arsenal en 2018, Bernd Leno a rapidement récupéré la place de numéro 1 devant la cage londonienne, au détriment de Petr Cech. L'Allemand a depuis disputé 119 matchs sous les couleurs des Gunners, mais la situation du club semble avoir fini par le lasser. Sous contrat jusqu'en juin 2022, il pourrait bien prendre la tangente.

Le gardien de but international de vingt-neuf ans sera donc libre au terme de la saison actuelle et si sa direction souhaite ouvertement le prolonger, Leno fait preuve de beaucoup moins d'enthousiasme. A en croire Tuttosport, c'est même plutôt vers la sortie que l'Allemand regarde. Le média italien assure que le départ du portier est déjà certain, d'autant que l'Inter Milan serait intéressé par son profil.

Le club milanais possède déjà un joueur d'envergure à ce poste, mais Samir Handanovic est âgé de trente-sept ans il la direction du club doit réfléchir à sa succession. Bernd Leno a toutes les cartes en main.