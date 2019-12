Un autre cador européen s'intéresse à Giroud

Olivier Giroud devrait avoir plusieurs (belles) portes de sortie cet hiver. En manque de temps de jeu à Chelsea, l’attaquant de l’équipe de France intéresse de grosses écuries européennes. L’Inter Milan et le Borussia Dortmund ont été les premiers à se manifester. Désormais, l’Atlético de Madrid serait également sur les rangs, selon les informations de TuttoMercatoWeb. Le média italien précise que le club madrilène avait déjà étudié la possibilité de s’offrir le buteur de 33 ans la saison dernière.

Giroud ou Cavani ?

Giroud, dont le contrat expire en juin prochain, devrait quitter le club londonien cet hiver. Devancé par Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi, l’ancien joueur d’Arsenal n’a disputé que trois matchs de Premier League cette saison, et n’a pas inscrit le moindre but. De son côté, l’Atlético cherche un buteur pour compenser l’absence – et le probable départ – de Diego Costa, victime d’une hernie discale. Edinson Cavani est l’autre piste étudiée par les dirigeants espagnols. Timo Werner, beaucoup moins accessible, a aussi été cité parmi les potentiels renforts.