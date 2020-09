Un autre attaquant à la Juventus ?

La Juventus a mis la main il y a quelques jours sur Alvaro Morata. Un renfort offensif, qui devrait être d’un grand soutien à Cristiano Ronaldo. Le mercato des Bianconeri n’est cependant pas totalement bouclé pour autant. Dans son édition d’aujourd’hui, le Corriere dello Sport affirme que les champions d’Italie veulent encore un renfort supplémentaire en attaque et leur dévolu se serait porté vers Joaquin Correa, l’ailier de la Lazio de Rome.

Correa, une solution complémentaire en attaque ?

Correa est Argentin et il compte 3 capes avec l’Albiceleste. Cependant, il a aussi un passeport italien, et ne sera pas considéré comme un extra-communautaire s’il rejoint la Vieille Dame. Le problème qui se posait avec Luis Suarez ne sera donc pas de mise. Ce joueur de 26 ans a aussi l’avantage de bien connaitre la Serie A. Entre ses deux années à la Lazio et celle effectuée à la Sampdoria en 2015/16, il a joué 94 matches et marqué 17 buts. En somme, il a le profil idéal d’un joker de luxe.