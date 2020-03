Un ancien joueur du PSG compare Mbappé et Neymar : « Pas du tout les mêmes joueurs »

Impliqué sur les 4 buts du Paris Saint-Germain face à Dijon (4-0) ce samedi, Kylian Mbappé a donné une réponse à ses détracteurs. Incisif, altruiste, efficace, le champion du monde a crevé l'écran dans cette rencontre. Eric Rabesandratana, ancien défenseur du Paris Saint-Germain et actuel consultant pour France Bleu Paris, a tenu à souligner l'importance de Mbappé, ainsi que de son compère Neymar, dans les résultats du club de la capitale. Tout en rappelant que leurs registres diffèrent.

"Mbappé et Neymar sont indispensables"

« Mbappé, il est indispensable dans cette forme, a expliqué l'ex-défenseur. Samedi contre Dijon (4-0), il a été impressionnant dans sa percussion et ses accélérations. Il a été percutant. Il a fait la différence même si l’opposition de Dijon n’était pas extraordinaire. Néanmoins, il a fait le travail. Il est indispensable, Neymar l’est aussi. Ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs. Neymar organise plus le jeu, Mbappé est plus un finisseur. Ils sont complémentaires. On a besoin de les voir au top contre Dortmund".