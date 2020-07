Un ancien du Club Africain rebondit en National

Sans club depuis son départ du Club Africain cet hiver, Manoubi Haddad a retrouvé un employeur. Le milieu offensif franco-tunisien s'est engagé mardi en faveur de Quevilly Rouen Métropole, pensionnaire de National. Après trois saisons et demie en Tunisie, sous les couleurs de l'Olympique de Béja puis du Club Africain, le joueur de 23 ans va tenter de se relancer sous les ordres de Bruno Irles. "Etant français, je souhaitais revenir jouer en France. A QRM, il y a tout pour réussir. Le projet est vraiment séduisant. J’espère faire une bonne saison et aider le club à vite retrouver le monde professionnel", a déclaré la recrue après sa signature pour une durée d'un an.



