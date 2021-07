Un ancien du Barça sort de sa retraite

A 40 ans, et alors qu’il était à la retraite depuis deux ans, Aleksandr Hleb, l’un des plus grands joueurs biélorusses de tous les temps, a accepté un ultime défi comme joueur. Il a répondu à l’appel de la formation du FC Khalidiya qui évolue en Division une de Bahrein.

L’appel du Golfe l’a séduit

Hleb s’était fait remarquer au milieu des années 2000. D’abord sous le maillot de Stuttgart, puis à Arsenal et aussi au Barça. Après 2012, il a multiplié les piges dans des clubs mineurs de son pays, en Turquie et en Russie avant de raccrocher les crampons. On pensait ne plus le revoir avant que l’appel du Golfe ne survienne. Au sein de sa nouvelle équipe, il pourra exercer de nouveau son métier et surtout gonfler un peu plus son compte en banque.