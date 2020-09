Messi conteste la clause, LaLiga lui répond !

Le Poker menteur, ou la partie d'échec, entre le FC Barcelone, Lionel Messi et LaLiga continue. Comme évoqué plus tôt dans la journée, Lionel Messi est sorti de son silence pour évoquer sa situation. Et ce n’était pas pour annoncer qu’il reste au Barça. Bien au contraire. Dans une lettre rédigée en compagnie de son père Jorge, il a contesté le verdict de la Liga par rapport à son contrat.

Les hautes instances du football espagnol s’étaient rangé du côté du FC Barcelone il y a quelques jours en affirmant que Messi n’avait plus le droit de quitter son club actuel, à moins qu’un prétendant à sa signature ne formule une offre de 700M€ et qui équivaudrait à sa clause de départ. Des points que la star argentine réfute totalement et il les a donc contestés de manière formelle.

UN BRAS DE FER DESTINÉ À FINIR DEVANT LES INSTANCES JURIDIQUES

« Nous ne savons pas quel est le contrat qu’ils ont étudié et sur quelles bases ont-ils conclu que la clause de rupture n’est plus valable dans le cas où le joueur décidait de rompre de manière unilatérale son engagement à l’issue de la saison 2019/2020 », indiquait la note rédigée ce vendredi par le clan Messi. On en revient donc au point de départ, avec un sextuple Ballon d’Or qui s’estime être dans son bon droit pour partir librement. Le communiqué évoque même une « erreur évidente », avec une indemnité de départ qui ne serait « plus du tout valide ».

Messi campe donc sur sa position et cela veut certainement dire que litige avec ses responsables blaugrana va se prolonger. Au regard de la situation, des positions éloignées de chaque camp et de la réunion stérile de mercredi avec Josep Maria Bartomeu, on semble se diriger vers une intervention juridique. Une issue à laquelle beaucoup espéraient échapper, mais qui aujourd’hui parait inévitable.

D'autant plus que LaLiga s'est fendue directement d'un communiqué répondant au père de Lionel Messi. L'instance dirigeante espagnole a rappelé qu'une clause existait bien, renvoyant notamment à son premier communiqué du 30 août dernier.