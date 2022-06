Sans engagement depuis la fin de son expérience à Al-Rayyan (Qatar) en février dernier, Laurent Blanc voit régulièrement son nom circuler sous différentes latitudes depuis. Après avoir été annoncé, sans suite, au Nigeria début avril, voilà que le technicien français est l'objet de rumeurs insistantes en Tunisie.



Le quotidien La Presse évoque ce lundi des « négociations avancées avec la Fédération tunisienne de football (FTF) pour prendre en main les destinées de la sélection nationale. » Actuellement coachés par Jalel Kadri, les Aigles de Carthage se trouvent en pleine préparation pour le Mondial au Qatar, après avoir bouclé leurs deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Des exigences financières trop élevées

Alors, une arrivée de l'ex-entraîneur du PSG sur le banc jadis occupé par Roger Lemerre puis Alain Giresse est-elle possible ? Selon les informations recueillies par Football365 Afrique de source proche du dossier, un tel mouvement n'est pas à l'ordre du jour. Trop exigeant financièrement comparé aux habituels standards de rémunération de la FTF, Laurent Blanc n'a jamais été contacté. Un tel recrutement risquerait de mal passer dans le contexte économique actuel, qui voit le pays subir une conjoncture très difficile, tandis que les relations entre la FTF et le ministère des Sports ne sont pas au beau fixe.



Interrogé sur la possibilité de reprendre du service, Laurent Blanc avait fait la réponse suivante à Europe 1 le mois dernier. « Avoir des responsabilités dans un club, ça m'intéresse toujours, disait alors le "Président". Après, il faut bien déterminer le projet et surtout bien déterminer les responsabilités de chacun. » Il est peu probable que cet avenir s'écrive en Tunisie.