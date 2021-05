Tuchel, un marquis dans le viseur ?

Cette saison, Thomas Tuchel a connu de la déception et de la joie. Viré du PSG, fin 2020, Tuchel s’est relancé de façon exceptionnelle en Angleterre. En effet, avec sa formation, il se retrouve encore en finale de Ligue des Champions et défiera Manchester City. Sous son influence, les Blues ont notamment éliminé Porto en quart et surtout le Real Madrid en demie lors de leur parcours européen. Pour la saison prochaine, le coach voudrait renforcer son équipe. Il chercherait des cibles intéressantes afin de améliorer le secteur défensif. L’entraîneur allemand devrait fortement embêter son ancien club. Tuchel aimerait en effet récupérer Marquinhos lors du prochain mercato.

Marquinhos, la cible de Thomas Tuchel !

Le profils de Marquinhos aurait séduit le coach de Chelsea. Selon BBC Sport, Thomas Tuchel envisageraient de tenter un coup dans ce dossier cet été. Leader et capitaine du PSG, le Brésilien a enchaîné les bonnes prestations dans l’équipe de Mauricio Pochettino. D’ailleurs, le défenseur de 26 ans excelle désormais offensivement avec ses nombreux buts en Ligue des Champions, cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Marquinhos sera un joueur difficile à acquérir. Son prix serait estimé à 70 millions d’euros.